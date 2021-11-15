Смерть за кермом: у Києві таксист зомлів під час поїздки, авто врізалося в дерево
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
У Києві водію служби таксі Uber стало зле під час поїздки. Чоловік знепритомнів за кермом, авто врізалося у дерево. У цей момент в машині перебула пасажирка.
Інцидент трапився ввечері 14 листопада на вулиці Олени Теліги. На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюватимуть усі обставини ДТП.
Читайте також У Києві жінка перебігала дорогу на червоне і загинула під колесами вантажівки
Авто врізалося у стовп та дерево
Пасажирка, яка перебувала у таксі під час аварії, розповіла, що скористалася послугами служби Uber. До неї приїхав автомобіль Kia. Водій розпочав поїздку, але згодом раптово зомлів та втратив керування. Тоді машина виїхала на бордюр. Там вона спочатку врізалася в стовп, а після цього – в дерево.
Пасажирка викликала медиків
За попередньою інформацією, пасажирка внаслідок інциденту не постраждала. Саме вона викликала карету швидкої допомоги на місце ДТП. Проте медики, яка прибула на виклик, не змогли нічого вдіяти. Їм залишилося лише констатувати смерть водія. Чому йому стало погано за кермом – наразі невідомо.
Водію таксі стало погано за кермом: дивіться відео з місця ДТП
Інші ДТП на Київщині
- У Бучі, що під Києвом, сталася моторошна аварія. Водій вантажівки втратив керування після зіткнення з автомобілем Mazda. Легковик влаштував на дорозі небезпечні маневри. Обидва кермувальники відмовилися від госпіталізації.
- Раніше поблизу Паркової алеї у Києві машина опинилася у кюветі й перекинулася на дах. Водій втратив керування біля повороту під "Мостом закоханих". Внаслідок інциденту серйозних ушкоджень він не зазнав.
- 9 листопада водій червоної Mazda 6 збив жінку на пішохідному переході та втік з місця ДТП. Це сталося на перехресті вулиць Чорновола та Золотоустівської. На щастя, жінці не знадобилася допомога лікарів.