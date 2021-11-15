Смерть за кермом: у Києві таксист зомлів під час поїздки, авто врізалося в дерево

У Києві водію служби таксі Uber стало зле під час поїздки. Чоловік знепритомнів за кермом, авто врізалося у дерево. У цей момент в машині перебула пасажирка.

Інцидент трапився ввечері 14 листопада на вулиці Олени Теліги. На місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюватимуть усі обставини ДТП.

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Авто врізалося у стовп та дерево

Пасажирка, яка перебувала у таксі під час аварії, розповіла, що скористалася послугами служби Uber. До неї приїхав автомобіль Kia. Водій розпочав поїздку, але згодом раптово зомлів та втратив керування. Тоді машина виїхала на бордюр. Там вона спочатку врізалася в стовп, а після цього – в дерево.

Пасажирка викликала медиків

За попередньою інформацією, пасажирка внаслідок інциденту не постраждала. Саме вона викликала карету швидкої допомоги на місце ДТП. Проте медики, яка прибула на виклик, не змогли нічого вдіяти. Їм залишилося лише констатувати смерть водія. Чому йому стало погано за кермом – наразі невідомо.

Водію таксі стало погано за кермом: дивіться відео з місця ДТП

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