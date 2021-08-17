У Києві тепер можна замовити доставку з Бессарабського ринку
17 серпня 2021 , 12:59Читать новость на русском
Джерело:"Бессарабський ринок"
У Києві з понеділка, 16 серпня, почала працювати доставка продуктів з Бессарабського ринку. Послугу надає, поки у тестовому режимі, компанія Glovo.
Перевіряти доцільність такої доставки будуть 2 тижні. Потім, якщо експеримент буде вдалим, то послугу залишать.
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Як замовити доставку з Бессарабського ринку
Головна умова – якщо ви живете у радіусі 4 кілометрів від ринку. З допомогою додатку Glovo, який можна завантажити на Google Play або App Store, необхідно обрати розділ "Супермаркети".
Є й інший спосіб – у додатку написати слова "бессарабський" або "ринок" й одразу перейти до вибору продуктів.
- Розрахуватись можна готівкою або карткою.
- Середній час доставки – 40-45 хвилин.
- Максимальний обсяг замовлення складає від 7 до 9 кілограмів.
- Вартість доставки буде складати 70 гривень – після тестового режиму.
На Бессарабському ринку запрацювала доставка / Фото "Бессарабський ринок"