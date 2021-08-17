Судно компанії "Нубілон" на борту якого 350 тонн херсонських кавунів спочатку прибуде до Переяслава – її там очікують 20 серпня. У цьому місці кавунчики перевантажать на інший транспорт й згодом вони потраплять до торговельних залів київських супермаркетів "Сільпо".
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У столицю пливе баржа з кавунами
Баржа з Херсону вирушила у рейс 14 серпня. Перед тим її навантажили на причалі філії "Голопристанська" кавунами.
У компанії додали, що баржа з кавунами відправляється по Дніпру з Херсона до Києва п’ятий рік поспіль.
Як розповів у фейсбуці один з учасників проєкту, фермер Олександр Синенко, кавуни вирощені в селі Чулаківка Скадовського району.
Кавуни у Києві подешевшають
- ТСН повідомляє, що, завдяки цьому вантажу, кавуни в столиці подешевшають.
- Цьогоріч врожай ягоди впав приблизно на 20% у порівнянні з минулими роками.
- Фермери це пояснюють холодною весною.
Баржа з кавунами / Фото компанії "Нубілон"
350 тонн кавунів пливуть до Києва / Фото компанії "Нубілон"
Що було раніше
4 серпня 2017 року перша баржа з херсонськими кавунами досягла Переяслава. Тоді це був перший за 14 років доставлений через Дніпро вантаж з Херсонщини. У тому році відправляли 2 таких баржі. Відтоді за цим маршрутом возять кавуни кожного року.