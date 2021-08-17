Судно компании "Нибулон" на борту которого 350 тонн херсонских арбузов сначала прибудет в Переяслав – его там ждут 20 августа. В этом месте арбузы перегрузят на другой транспорт и затем они попадут в торговые залы киевских супермаркетов "Сильпо".
К теме Знаменитую баржу с арбузами снова отправили в Киев: удивительные фото
В столицу плывет баржа с арбузами
Баржа из Херсона отправилась в рейс 14 августа. Перед тем ее погрузили на причале филиала "Голопристанская" арбузами.
В компании добавили, что баржа с арбузами отправляется по Днепру из Херсона в Киев пятый год подряд.
Как рассказал в фейсбуке один из участников проекта, фермер Александр Синенко, арбузы выращены в селе Чулаковка Скадовского района.
Арбузы в Киеве подешевеют
- ТСН сообщает, что, благодаря этому грузу, арбузы в столице подешевеют.
- В этом году урожай ягоды упал примерно на 20% по сравнению с прошлыми годами.
- Фермеры это объясняют холодной весной.
Баржа с арбузами / Фото компании "Нибулон"
350 тонн арбузов плывут в Киев / Фото компании "Нибулон"
Что было раньше
4 августа 2017 года первая баржа с херсонскими арбузами достигла Переяслава. Тогда это был первый за 14 лет доставленный через Днепр груз с Херсонщины. В том году отправляли 2 таких баржи. С тех пор по этому маршруту возят арбузы каждый год.