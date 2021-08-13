Такая баржа отправляется уже 5 год подряд. Транспортировкой занимается компания "Нибулон".

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Сколько будет плыть судно

Баржа везет более 400 тонн херсонских арбузов.

В целом весь путь ориентировочно займет 4 дня.

После этого судно прибудет на перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком.

Отсюда арбузы уже будут развозить в супермаркеты сети "Сильпо".

Баржа с арбузами, которую отправили из Херсона / Фото "Информатор"

Что было ранее

Первая 4 августа 2017 года первая баржа с херсонскими арбузами достигла Переяслава-Хмельницкого. Тогда это был первый за 14 лет доставленный по Днепру груз из Херсона. В том году отправляли 2 таких баржи. С тех пор по этому маршруту возят арбузы каждый год.

В 2018 году первая баржа за год прибыла позже – 25 августа. Тогда судно прошло путь через всю страну чуть больше, чем за 3 суток. А вот в 2019 туда загрузили не только арбузы. В этот год Днепром перевозили также дыни.