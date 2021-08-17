Проверять целесообразность такой доставки будут 2 недели. Потом, если эксперимент будет удачным, то услугу оставят.
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Как заказать доставку с Бессарабского рынка
Главное условие – если вы живете в радиусе 4 километров от рынка. С помощью приложения Glovo, которое можно скачать на Google Play или App Store, необходимо выбрать раздел "Супермаркеты".
Есть и другой способ – в приложении написать слова "бессарабский" или "рынок" и сразу перейти к выбору продуктов.
- Рассчитаться можно наличными или картой.
- Среднее время доставки – 40-45 минут.
- Максимальный объем заказа составляет от 7 до 9 килограммов.
- Стоимость доставки будет составлять 70 гривен – после тестового режима.
На Бессарабском рынке заработала доставка / Фото "Бессарабский рынок"