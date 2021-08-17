Перевіряти доцільність такої доставки будуть 2 тижні. Потім, якщо експеримент буде вдалим, то послугу залишать.

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Як замовити доставку з Бессарабського ринку

Головна умова – якщо ви живете у радіусі 4 кілометрів від ринку. З допомогою додатку Glovo, який можна завантажити на Google Play або App Store, необхідно обрати розділ "Супермаркети".

Є й інший спосіб – у додатку написати слова "бессарабський" або "ринок" й одразу перейти до вибору продуктів.

Розрахуватись можна готівкою або карткою.

Середній час доставки – 40-45 хвилин.

Максимальний обсяг замовлення складає від 7 до 9 кілограмів.

Вартість доставки буде складати 70 гривень – після тестового режиму.

На Бессарабському ринку запрацювала доставка / Фото "Бессарабський ринок"