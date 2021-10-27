У Києві тіктокер заради веселого відео вкрав ковпачки з машини поліції

27 жовтня 2021 , 21:04

Джерело:

"Київ оперативний"

Друг чоловіка, який вирішив взяти участь у популярному флешмобі в тіктоці, знімав порушення на відео. Сам інцидент стався у Києві вночі 27 жовтня.

Відео, як чоловік намагається вкрасти ковпачки з коліс Renault Duster патрульної поліції, з'явилося у соцмережах. Чи вдалося чоловіку здійснити задумане, невідомо.

Дивіться також В Університеті культури пройшла урочиста посвята у студенти Факультету ТікТок

Також не зрозуміло, чи спіймали правоохоронці блогера.

Типовий тіктоківський челендж

  • Як зазначили у "Києві оперативному", чоловік, який скручував ковпачки зі службової машини патрульних, нібито є блогером і тіктоці.
  • Він вирішив зняти відео крадіжки, аби взяти участь у популярному серед підлітків челенджі.
  • Чоловік підкрався до позашляховика копів, який стояв на центральному залізничному вокзалі, та почав скручувати ковпачки.

Скільки ковпачків втратила машина правоохоронців, невідомо. Після скручування ковпака на задньому правому колесі чоловік встав, а відео закінчилося.

Дивіться відео "розваг" тіктокера зі службовою автівкою поліції:

Автор: Олексій Чибісов