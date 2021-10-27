Відео, як чоловік намагається вкрасти ковпачки з коліс Renault Duster патрульної поліції, з'явилося у соцмережах. Чи вдалося чоловіку здійснити задумане, невідомо.
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Також не зрозуміло, чи спіймали правоохоронці блогера.
Типовий тіктоківський челендж
- Як зазначили у "Києві оперативному", чоловік, який скручував ковпачки зі службової машини патрульних, нібито є блогером і тіктоці.
- Він вирішив зняти відео крадіжки, аби взяти участь у популярному серед підлітків челенджі.
- Чоловік підкрався до позашляховика копів, який стояв на центральному залізничному вокзалі, та почав скручувати ковпачки.
Скільки ковпачків втратила машина правоохоронців, невідомо. Після скручування ковпака на задньому правому колесі чоловік встав, а відео закінчилося.
Дивіться відео "розваг" тіктокера зі службовою автівкою поліції: