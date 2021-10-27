Відео, як чоловік намагається вкрасти ковпачки з коліс Renault Duster патрульної поліції, з'явилося у соцмережах. Чи вдалося чоловіку здійснити задумане, невідомо.

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Також не зрозуміло, чи спіймали правоохоронці блогера.

Типовий тіктоківський челендж

Як зазначили у "Києві оперативному", чоловік, який скручував ковпачки зі службової машини патрульних, нібито є блогером і тіктоці.

Він вирішив зняти відео крадіжки, аби взяти участь у популярному серед підлітків челенджі.

Чоловік підкрався до позашляховика копів, який стояв на центральному залізничному вокзалі, та почав скручувати ковпачки.

Скільки ковпачків втратила машина правоохоронців, невідомо. Після скручування ковпака на задньому правому колесі чоловік встав, а відео закінчилося.

Дивіться відео "розваг" тіктокера зі службовою автівкою поліції: