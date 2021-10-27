Видео, как мужчина пытается украсть колпачки из колес Renault Duster патрульной полиции, появилось в соцсетях. Удалось ли мужчине осуществить задуманное, неизвестно.
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Также непонятно, поймали ли правоохранители блогера.
Типичный тиктоковский челлендж
- Как отметили в "Киеве оперативном", мужчина, скручивавший колпачки со служебной машины патрульных, якобы является блогером и тиктокером.
- Он решил снять видео кражи, чтобы поучаствовать в популярном среди подростков челендже.
- Мужчина подкрался к внедорожнику копов, стоявшему на центральном железнодорожном вокзале, и начал скручивать колпачки.
Сколько колпачков потеряла машина правоохранителей, неизвестно. После скручивания колпака на заднем правом колесе мужчина встал, а видео закончилось.
Смотрите видео "развлечений" тиктокера со служебным автомобилем полиции: