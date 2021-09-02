Уряд виділив 100 мільйонів для метро на Троєщину: що планують зробити
Джерело:Кабінет Міністрів України
Кабінет Міністрів затвердив план використання коштів для Київського метрополітену. 100 мільйонів гривень витратять на коригування проєкту двох ліній метро на Троєщину.
У Кабміні оприлюднили постанову 1 вересня. За 100 мільйонів гривень скоригують два проєкти будівництва: Подільсько-Вигурівської та Лівобережної ліній метро.
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На кожен проєкт – 50 мільйонів
На коригування проєкту для Подільсько-Вигурівської лінії метро в Києві виділять 50 мільйонів. Там оновлюватимуть план від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина – Троєщина.
Інші 50 мільйонів гривень витратять на зміни в плані будівництва Лівобережної лінії метро Троєщина – Осокорки. Там планують змінювати проєкт від вулиці Милославської до станції "Лівобережна" з електродепо Троєщина.
Оновлення метро в Києві: останні новини
- У Києві майже пів року оновлюють три ескалатори на станції "Олімпійська". Роботи розпочали 26 серпня. Тому в години пік на станції є великі скупчення пасажирів. У метрополітені зазначили, що ремонт будуть робити почергово. Тобто усі 3 ескалатори одночасно зупиняти не будуть.
- 15 липня в Києві завершували будівництво першого тунелю між станціями метро "Мостицька" та "Сирець". Працівникам залишилось прокласти 140 метрів. У "Київметробуді" сказали, що відкриють метро на Виноградар ще в 2021 році.