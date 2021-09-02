Уряд виділив 100 мільйонів для метро на Троєщину: що планують зробити

Кабінет Міністрів затвердив план використання коштів для Київського метрополітену. 100 мільйонів гривень витратять на коригування проєкту двох ліній метро на Троєщину.

У Кабміні оприлюднили постанову 1 вересня. За 100 мільйонів гривень скоригують два проєкти будівництва: Подільсько-Вигурівської та Лівобережної ліній метро.

Цікаво Уряд розподілив мільярд гривень на ремонти та організацію харчування у школах

На кожен проєкт – 50 мільйонів

На коригування проєкту для Подільсько-Вигурівської лінії метро в Києві виділять 50 мільйонів. Там оновлюватимуть план від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна" з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина – Троєщина.

Інші 50 мільйонів гривень витратять на зміни в плані будівництва Лівобережної лінії метро Троєщина – Осокорки. Там планують змінювати проєкт від вулиці Милославської до станції "Лівобережна" з електродепо Троєщина.

Оновлення метро в Києві: останні новини