В Кабмине обнародовали постановление 1 сентября. За 100 миллионов гривен скорректируют два проекта строительства Подольско-Выгуровской и Левобережной линий метро.
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На каждый проект – 50 миллионов
На корректировку проекта для Подольско-Выгуровской линии метро в Киеве выделят 50 миллионов. Там будут обновлять план от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина – Троещина.
Остальные 50 миллионов гривен потратят на изменения в плане строительства левобережной линии метро Троещина – Осокорки. Там планируют менять проект от улицы Милославской до станции "Левобережная" с электродепо Троещина.
Обновление метро в Киеве: последние новости
- В Киеве почти пол года обновляют три эскалатора на станции "Олимпийская". Работы начали 26 августа. Поэтому в часы пик на станции большие скопления пассажиров. В метрополитене отметили, что ремонт будут делать поочередно. То есть все 3 эскалатора одновременно останавливать не будут.
- 15 июля в Киеве заканчивали строительство первого тоннеля между станциями метро "Мостицкая" и "Сырец". Работникам осталось проложить 140 метров. В "Киевметрострое" сказали, что откроют метро на Виноградарь еще в 2021 году.