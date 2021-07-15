Вскоре начнется строительство второго тоннеля. Метро на Виноградарь обещают пустить уже в этом году.
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Какие работы выполняют
Сейчас на открытых участках ветки метро на Виноградарь ведутся работы по перекладке инженерных сетей:
- электричество,
- канализация,
- водопровод.
Продолжается устройство "стены в грунте", разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопутствующие строительные работы,
– сообщает пресс-служба Киевметростроя.
Как строят метро на Виноградарь: видео
Успеют ли в 2021 году
Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киевметрострой заявили, что не успеют достроить метро на Виноградарь в 2021 году. Но позже в предприятии опровергли эти слова.