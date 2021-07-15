Невдовзі почнеться будівництво другого тунелю. Метро на Виноградар обіцяють пустити вже цього року.
Читайте також У Києві пропонують побудувати 25-кілометрову двоярусну естакаду за 2,2 мільярди доларів
Які роботи виконують
Наразі на відкритих ділянках гілки метро на Виноградар ведуться роботи з перекладання інженерних мереж:
- електрика,
- каналізація,
- водогін.
Триває влаштування "стіни в ґрунті", розробка котлованів та вивіз ґрунтів, інші супровідні будівельні роботи,
– повідомляє пресслужба Київметробуду.
Як будують метро на Виноградар: відео
Чи встигнуть у 2021 році
Раніше сайт 24 каналу писав про те, що в Київметробуд заявили, що не встигнуть добудувати метро на Виноградар у 2021 році. Але пізніше в підприємстві спростували ці слова.