Невдовзі почнеться будівництво другого тунелю. Метро на Виноградар обіцяють пустити вже цього року.

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Які роботи виконують

Наразі на відкритих ділянках гілки метро на Виноградар ведуться роботи з перекладання інженерних мереж:

електрика,

каналізація,

водогін.

Триває влаштування "стіни в ґрунті", розробка котлованів та вивіз ґрунтів, інші супровідні будівельні роботи,

– повідомляє пресслужба Київметробуду.

Як будують метро на Виноградар: відео

Чи встигнуть у 2021 році

Раніше сайт 24 каналу писав про те, що в Київметробуд заявили, що не встигнуть добудувати метро на Виноградар у 2021 році. Але пізніше в підприємстві спростували ці слова.