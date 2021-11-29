У Києві вандал розгромив величезну Ханукію: очевидці аплодували

У центрі Києва вандал намагався зруйнувати Ханукію. На щастя, його змогли зупинити працівники муніципальної варти.

Про інцидент повідомили в Об'єднаній єврейській общині України. Там обіцяють звернутися до поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження.

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Прикрий інцидент із Ханукією в Києві стався 28 листопада

У Києві на Майдані Незалежності почали встановлювати Ханукію до одного з найважливіших єврейських свят Хануки (цьогоріч, у 2021, його відзначають 28 листопада – 6 грудня).

Однак одразу знайшовся вандал, який вирішив стати на заваді процесу та зруйнувати Ханукію. На щастя, його зупинили працівники муніципальної варти.

Об'єднана єврейська община України опублікувала відео з місця інциденту. Там видно й чутно, що на тлі нападу вандала звучали оплески, а сам нападник заявив: "А не треба було ставити".

В ОЄОУ заявили, що звернуться до поліції з вимогою розпочати за фактом нападу на Ханукію кримінальне провадження.

Ханукія або менора Хануки – світильник, який запалюють упродовж 8 днів Хануки. Це символізує духовну стійкість і перемогу світла над темрявою.

В общині також повідомили, що помітили під час і на місці нападу й чоловіка на ім'я Андрій Рачок, який повалив Ханукію на Подолі у 2020, і начебто досі за це не покараний законом.

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