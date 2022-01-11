У Києві вдвічі збільшили кількість пунктів прийому новорічних ялинок: перелік адрес
Джерело:КМДА
Працівники Київзеленбуду відкрили нові пункти, куди жителі столиці можуть здати новорічні ялинки на переробку. З 11 січня у місті працюють 33 пункти утилізації хвойних.
Як розповіли у КМДА, пункти працюватимуть до 31 січня з 7:00 до 21:00 у кожному районі міста. Розмістили їх на базі районних комунальних підприємств та у Дарницькому лісопарковому господарстві.
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У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яку потім використовують для захисту ялинок та сосен від промерзання, перегріву та пересихання.
Де у Києві працюють пункти утилізації новорічних ялинок
Дарницький район:
- вулиця Тростянецька, 58-А;
- фітнес-парк озера Лебедине.
Голосіївський район:
- проспект Голосіївський, 87-Г;
- парк "Покал" на Столичному шосе.
Деснянський район:
- вулиця Електротехнічна, 26;
- парк "Молодіжний";
- парк із водними об’єктами уздовж проспекту Шухевича між проспектом Маяковського та вулицею Бальзака.
Дніпровський район:
- проспект Визволителів, 6;
- парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);
- парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);
- парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).
Оболонський район:
- проспект Степана Бандери, 26-А;
- парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти будинку № 2Д на вулиці Героїв Сталінграда);
- парк на вулиці Бережанській, 10-20.
Печерський район:
вулиця Залізничне шосе, 61.
Подільський район:
- вулиця Дмитрівська, 16-А;
- проспект Правди, 72-76.
Солом’янський район:
- вулиця Новопольова, 95;
- сквер на вулиці Мартиросяна;
- парк біля кінотеатру "Тампере";
- парк "Юність";
- парк "Орлятко".
Святошинський район:
- вулиця Бетховена, 8;
- парк "Совки", вулиця Жмеринська, 30-Г.
Шевченківський район:
- провулок Герцена, 6;
- парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);
- парк "Нивки", проспект Перемоги, 82-А;
На території комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство працює 5 пунктів утилізації ялинок, які можна знайти за адресами: 23 кілометр Бориспільського шосе, проспект Броварський, 2-А, вулиця Радистів, 1-В, 35-й квартал Микільського лісництва та 72-й квартал Броварського лісництва.