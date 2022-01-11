Как рассказали в КГГА, пункты будут работать до 31 января с 7.00 до 21.00 в каждом районе города. Разместили их на базе районных коммунальных предприятий и в Дарницком лесопарковом хозяйстве.
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В пунктах утилизации деревья измельчают на щепу, которую затем используют для защиты елок и сосен от промерзания, перегрева и пересыхания.
Где в Киеве работают пункты утилизации новогодних елок
Дарницкий район:
- улица Тростянецкая, 58-А;
- фитнес-парк озера Лебединое.
Голосеевский район:
- проспект Голосеевский, 87-Г;
- парк "Покал" на Столичном шоссе.
Деснянский район:
- улица Электротехническая, 26;
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича между проспектом Маяковского и улицей Бальзака.
Днепровский район:
- проспект Освободителей, 6;
- парк возле озера Тельбин (возле общественного туалета);
- парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
- парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).
Оболонский район:
- проспект Степана Бандеры, 26-А;
- парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на улице Героев Сталинграда);
- парк по улице Бережанской, 10-20.
Печерский район:
- улица Железнодорожное шоссе, 61.
Подольский район:
- улица Дмитриевская, 16;
- проспект Правды, 72–76.
Соломенский район:
- улица Новополевая, 95;
- сквер по улице Мартиросяна;
- парк у кинотеатра "Тампере";
- парк "Юность";
- парк "Орленок".
Святошинский район:
- улица Бетховена, 8;
- парк "Совки", улица Жмеринская, 30-Г.
Шевченковский район:
- переулок Герцена, 6;
- парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
- парк "Нивки", проспект Победы, 82-А;
На территории коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" работает 5 пунктов утилизации елок, которые можно найти по адресам: 23 километр Бориспольского шоссе, проспект Броварской, 2-А, улица Радистов, 1-В, 35-й квартал Никольского лесничества и 72-й квартал Броварского лесничества.