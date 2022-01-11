Общая населенность поездов также увеличилась и составила 76%. Это на 11% больше по сравнению с уровнем 2020 – 2021 годов.
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Значительно увеличилось количество перевозок поездами Интерсити+
Значительно увеличилось и количество перевезенных пассажиров поездами Интерсити+. Путешествия этими поездами во время праздников 2021 – 2022 годов совершили на 36% больше, чем в прошлом году.
Пик перевозок был 9 января 2022 года
Пик перевозок поездами пришелся на 9 января 2022 года. Тогда услугами "Укрзализныци" воспользовались 105 тысяч пассажиров. За предыдущий праздничный период таких людей было на 24 тысяч меньше.
Количество мест увеличилось на 19%
На праздники этого года назначили 23 дополнительных поезда, для 5 поездов добавили рейсы, 2 поездам – продлили маршрут курсирования. Таким образом, количество пассажирских мест увеличили на 19%.
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Что известно о перевозке по железной дороге во время праздников:
- Перед Рождеством Укрзализныця добавила в продажу 1650 билетов – на наиболее популярные направления.
- Наиболее популярное направление – Карпаты.
- В частности, "лыжным экспрессом", курсирующим из Киева в Славское, можно воспользоваться с 10 по 16 января.
- Новый Год в поездах в Украине встретили около 10 тысяч человек.