Детали от Укрзализныци

Укрзализныця поблагодарила своих пассажиров за то, что они выбрали ее в такой важный день. Компания пообещала сделать все, чтобы дальше путешествия украинцев стали только комфортнее.

Рекомендуем Незаконные елки: для наживы срезают верхушку, а остальное будет гнить

Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Итак, около 10 тысяч пассажиров, которые новогоднюю ночь проведут в поездах Укрзализныци, весь 2022 год будут путешествовать,

– говорится в сообщении.

Укрзализныця пожелала украинцам иметь новогоднее настроение независимо от места празднования.

Где украинцы будут праздновать Новый год

По данным опроса Kantar, большинство украинцев будут праздновать Новый год в привычной приятной атмосфере. Так, дома останутся 89% опрошенных. В рестораны отмечать праздник отправятся лишь 2% населения. Кстати, это больше, чем в 2020 году. Ведь тогда таких людей было лишь 0,5%.

Еще по 2% украинцев встретят Новый год возле главной елки или путешествуя по Украине.

Кстати, кто-то отметит праздник в небе. В частности, пассажиры рейсов из Киева в Дубай, из Парижа в Киев, из Рима в Киев и из Амстердама и Киева.

Сайт 24 канала поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.

Это может вас заинтересовать – сколько денег потратили на Новый год в разных городах Украины: смотрите видео

Полный текст публикации Укрзализныци в телеграмме:

Новый год в поездах встретят около 10 тысяч пассажиров.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь? Итак, около 10 тысяч пассажиров, которые новогоднюю ночь проведут в поездах УЗ, весь 2022 год будут путешествовать!

Благодарим вас за то, что выбираете для путешествий украинские поезда. Сделаем все, чтобы из года в год ваши путешествия вместе с Укрзализныцей становились комфортнее, быстрее и оставляли только приятные впечатления.

Пусть настроение будет новогодним независимо от того, где именно вы встретили Новый 2022 год.

Веселых праздников.