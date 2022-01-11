Як розповіли у КМДА, пункти працюватимуть до 31 січня з 7:00 до 21:00 у кожному районі міста. Розмістили їх на базі районних комунальних підприємств та у Дарницькому лісопарковому господарстві.

Дивіться також На 40% більше: скільки пасажирів перевезла Укрзалізниця у новорічні свята

У пунктах утилізації дерева подрібнюють на щепу, яку потім використовують для захисту ялинок та сосен від промерзання, перегріву та пересихання.

Де у Києві працюють пункти утилізації новорічних ялинок

Дарницький район:

вулиця Тростянецька, 58-А;

фітнес-парк озера Лебедине.

Голосіївський район:

проспект Голосіївський, 87-Г;

парк "Покал" на Столичному шосе.

Деснянський район:

вулиця Електротехнічна, 26;

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами уздовж проспекту Шухевича між проспектом Маяковського та вулицею Бальзака.

Дніпровський район:

проспект Визволителів, 6;

парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);

парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);

парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).

Оболонський район:

проспект Степана Бандери, 26-А;

парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти будинку № 2Д на вулиці Героїв Сталінграда);

парк на вулиці Бережанській, 10-20.

Печерський район:

вулиця Залізничне шосе, 61.

Подільський район:

вулиця Дмитрівська, 16-А;

проспект Правди, 72-76.

Солом’янський район:

вулиця Новопольова, 95;

сквер на вулиці Мартиросяна;

парк біля кінотеатру "Тампере";

парк "Юність";

парк "Орлятко".

Святошинський район:

вулиця Бетховена, 8;

парк "Совки", вулиця Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський район:

провулок Герцена, 6;

парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);

парк "Нивки", проспект Перемоги, 82-А;

На території комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство працює 5 пунктів утилізації ялинок, які можна знайти за адресами: 23 кілометр Бориспільського шосе, проспект Броварський, 2-А, вулиця Радистів, 1-В, 35-й квартал Микільського лісництва та 72-й квартал Броварського лісництва.