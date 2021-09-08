У Києві відбудеться унікальний "Український військовий забіг"

Вперше в історії Європи в Україні відбудеться благодійний забіг під егідою армії, яка бере участь в війні. Запланований він на 10 жовтня у Маріїнському парку в Києві.

Як розповіли 24 каналу в Апараті головнокомандувача ЗСУ, "Український військовий забіг" присвячений 30-річчю ЗСУ. В ньому можуть взяти участь всі захисники України, а також звичайні патріоти.

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Кошти за участь у заході спрямують на допомогу родинам учасників бойових дій, які постраждали під час участі в бойових діях на Донбасі.

Реєстрацію на дистанції 5 та 10 кілометрів відкрито

У керівництві ЗСУ підкреслили, що забіг буде відкритим для військовослужбовців, представників сектору безпеки та оборони, ветеранів АТО/ООС, цивільних громадян будь-якого віку, а також іноземних партнерів України.

Мета заходу – об'єднання суспільства навколо захисників держави, а також долучення нашої країни до загальносвітових трендів.

Крім того, організатори хочуть в такий спосіб вшанувати пам’ять полеглих воїнів.

Вартість участь в забігу – 200 гривень. Для ветеранів ця сума вдвічі нижча. Чинні військові, які планують братимуть участь заході у складі команд від видів та родів військ ЗСУ, забіг буде безкоштовним.

Початок забігу відбудеться о 8:30 в Маріїнському парку. Зареєструватися можна на сайті.

Дивіться відеопрезентацію "Українського військового забігу":