У Києві у відділенні Укрпошти в посилці знайшли підозрілий предмет

Кінологи та вибухотехніки були вимушені розкривати посилку, яка надійшла до відділення Укрпошти в Солом'янському районі Києва. Працівники пошти звернулися до правоохоронців, оскільки знайшли у коробці ймовірно небезпечний предмет.

Підозрілий предмет, який був схожий на гранату, знайшла працівниця поштового відділу на вулиці Георгія Кірпи, 2А. Жінка повідомила про це колег та звернулася до поліції.

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На місце події одразу приїхали слідчі та експерти з вибухівки.

Побачила під час перевірки на рентгені

Як з'ясували правоохоронці, співробітниця Укрпошти перевіряла посилки на рентген-контролі, коли побачила всередині однієї з них схожий на гранату предмет.

Патрульні, що прибули на виклик, вивели з приміщення всіх людей, а також загородили входи до відділення.

Вибухотехніки та кінологи дослідили коробку з ймовірно небезпечним вмістом. Втім, жодного забороненого законом правоохоронці не знайшли.

Подію, як кажуть у поліції Києва, зареєстрували в журналі обліку заяв та повідомлень поліції на станціях залізничного транспорту. З кваліфікацією інциденту слідчі мають визначитися пізніше.