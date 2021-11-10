Подозрительный предмет, похожий на гранату, нашла работница почтового отдела на улице Георгия Кирпы, 2А. Женщина сообщила об этом коллегам и обратилась в полицию.

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На место происшествия сразу приехали следователи и эксперты по взрывчатке.

Увидела во время проверки на рентгене

Как выяснили правоохранители, сотрудница Укрпочты проверяла посылки на рентген-контроле, увидев внутри одной из них похожий на гранату предмет.

Прибывшие на вызов патрульные вывели из помещения всех людей, а также загородили входы в отделение.

Взрывотехники и кинологи исследовали коробку с вероятно опасным содержимым. Впрочем, ни одного запрещенного законом предмета стражи порядка не нашли.

Событие, как говороят в полиции Киева, было зарегистрировано в журнале учета заявлений и сообщений полиции на станциях железнодорожного транспорта. С квалификацией инцидента следователи должны определиться позже.