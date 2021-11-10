Підозрілий предмет, який був схожий на гранату, знайшла працівниця поштового відділу на вулиці Георгія Кірпи, 2А. Жінка повідомила про це колег та звернулася до поліції.

Дивіться також Вечорами нападають підлітки: попередили про небезпеку водіїв із Дніпра

На місце події одразу приїхали слідчі та експерти з вибухівки.

Побачила під час перевірки на рентгені

Як з'ясували правоохоронці, співробітниця Укрпошти перевіряла посилки на рентген-контролі, коли побачила всередині однієї з них схожий на гранату предмет.

Патрульні, що прибули на виклик, вивели з приміщення всіх людей, а також загородили входи до відділення.

Вибухотехніки та кінологи дослідили коробку з ймовірно небезпечним вмістом. Втім, жодного забороненого законом правоохоронці не знайшли.

Подію, як кажуть у поліції Києва, зареєстрували в журналі обліку заяв та повідомлень поліції на станціях залізничного транспорту. З кваліфікацією інциденту слідчі мають визначитися пізніше.