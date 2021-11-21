У Києві відкрили вуличну виставку "Мальована історія Майдану"

У День гідності та свободи, 21 листопада, у Києві презентували вуличну виставку "Мальована історія Майдану". Виставка у вигляді коміксу проходить на Майдані Незалежності.

Композицію створив Національний музей Революції Гідності спільно з художником Олександром Комьяховим.

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Що відомо про виставку

Організатори розповідають, що графічний роман – це художній сюжет, вплетений у документальну графіку. Герої цього роману проходять через випробування, які довелося подолати тисячам майданівців.

Виставка має неабияку точність. Це стосується обставин, архітектури наметового містечка та сотень деталей.

Я намагався внести максимально документальну деталізацію подій, локацій, образів та численних артефактів. Але цей художній твір, який має свої рамки, тому я неймовірно вдячний колегам, які допомогли розширити контекст,

– розповів Комьяхов.

До речі, виставку можна буде побачити протягом року.



Виставка на Майдані Незалежності / Фото 0564.ua



Виставка / Фото ​0564.ua

Презентація виставки, дивіться відео:

Що відомо про День Гідності та Свободи