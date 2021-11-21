У Києві відкрили вуличну виставку "Мальована історія Майдану"
Джерело:Інтерфакс – Україна
У День гідності та свободи, 21 листопада, у Києві презентували вуличну виставку "Мальована історія Майдану". Виставка у вигляді коміксу проходить на Майдані Незалежності.
Композицію створив Національний музей Революції Гідності спільно з художником Олександром Комьяховим.
До теми Народжені на Майдані: спогади людей, з яких почалась Революція Гідності
Що відомо про виставку
Організатори розповідають, що графічний роман – це художній сюжет, вплетений у документальну графіку. Герої цього роману проходять через випробування, які довелося подолати тисячам майданівців.
Виставка має неабияку точність. Це стосується обставин, архітектури наметового містечка та сотень деталей.
Я намагався внести максимально документальну деталізацію подій, локацій, образів та численних артефактів. Але цей художній твір, який має свої рамки, тому я неймовірно вдячний колегам, які допомогли розширити контекст,
– розповів Комьяхов.
До речі, виставку можна буде побачити протягом року.
Виставка на Майдані Незалежності / Фото 0564.ua
Виставка / Фото 0564.ua
Презентація виставки, дивіться відео:
Що відомо про День Гідності та Свободи
- В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Таку дату обрали невипадково, адже саме цього дня почалися Помаранчева революція та Революція Гідності.
- З 2005 по 2011 рік святкували День Свободи, а з 2014 року – День Гідності та Свободи.