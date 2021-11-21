Композицию создал Национальный музей Революции Достоинства совместно с художником Александром Комьяховым.

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Что известно о выставке

Организаторы рассказывают, что графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. Герои этого романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев.

Выставка имеет незаурядную точность. Это касается обстоятельств, архитектуры палаточного городка и сотен деталей.

Я пытался внести максимально документальную детализацию событий, локаций, образов и многочисленных артефактов. Но это художественное произведение, у которого есть свои рамки, поэтому я невероятно благодарен коллегам, которые помогли расширить контекст,

– рассказал Комьяхов.

Кстати, выставку можно будет увидеть в течение года.



Выставка на Майдане Независимости / Фото 0564.ua



Выставка / Фото 0564.ua

Презентация выставки, смотрите видео:

Что известно о Дне Достоинства и Свободы