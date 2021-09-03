У Києві відкрилися 6 нових центрів щеплень від COVID-19

У ТРЦ Retroville на Виноградарі, або у гіпермаркетах "Епіцентр" в Києві відтепер можна отримати вакцину від коронавірусної хвороби. У вільному доступі для всіх бажаючих – CoronaVac, Pfizer, Astrazeneka та Moderna.

Втім, оскільки препарату Moderna в Україні майже не залишилося, отримати її можуть лише ті, хто вже зробив першу дозу цим препаратом. Записатися до прийому бригадами вакцинації можна за допомогою сервісу Helsi.me.

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Згідно з офіційними даними, вільних місць на 4 – 6 вересня у кожному центрі вакцинації понад 100. Запис на інші дні наразі неможливий.

Де у Києві відкрилися нові пункти масової вакцинації

Відтепер щепитися можна у "Епіцентрах" на:

вулиці Полярній, 20Д.

проспекті Степана Бандери, 11А.

Кільцевій дорозі, 1Б.

Григоренка, 40.

Крім того, відкрилися два центри вакцинації у ТРЦ Retroville на проспекті Правди.

Згідно з даними МОЗ, на кінець серпня в Україні зафіксували 855 офіційно підтверджених випадків інфікування штамом коронавіруса Дельта. При цьому рівень добових заражень постійно зростає. Однак медики не мають змогу перевірити, яким штамом хворіють всі пацієнти.

У Всесвітній організації здоров'я наполягають на тому, що єдиною можливістю захиститися від тяжкого перебігу COVID-19 є вакцинація будь-яким препаратом, який завтердили експерти ВОЗ для застосування під час пандемії.