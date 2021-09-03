Впрочем, поскольку вакцины Moderna в Украине почти не осталось, получить ее могут лишь те, кто уже сделал первую дозу этим препаратом. Записаться на прием к бригадам вакцинации можно с помощью сервиса Helsi.me.
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Согласно официальным данным, свободных мест на 4 – 6 сентября в каждом центре вакцинации более 100. Запись на другие дни пока невозможна.
Где в Киеве открылись новые пункты массовой вакцинации
Отныне привиться можно в "Эпицентрах" на:
- улице Полярной, 20Д.
- проспекте Степана Бандеры, 11А.
- Кольцевой дороге, 1Б.
- улице Григоренко, 40.
Кроме того, открылись два центра вакцинации в ТРЦ Retroville на проспекте Правды.
Согласно данным Минздрава, на конец августа в Украине зафиксировали 855 официально подтвержденных случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта. При этом уровень суточных заражений постоянно растет. Однако медики не имеют возможности проверить, каким штаммом болеют все пациенты.