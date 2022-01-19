У Києві викрили банду, яка ошукала інвесторів у криптовалюту на 3 мільйони

Поліцейські Києва затримали учасників злочинного угруповання, які займалися махінаціями, видаючи їх під виглядом інвестування. Зловмисники обіцяли клієнтам надприбутки, однак фактично лише розподіляли кошти між собою.

За даними слідства, зловмисники рекламували свої послуги на різних сайтах та у соцмережах з 2021 року. Вони обіцяли інвесторам купувати за їх гроші криптовалюту та надалі – продати за значно вищу ціну.

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Бажаючих отримати чималі прибутки було чимало. Серед них – кілька іноземців.

Банду очолював 21-річний хлопець

Зловмисники намагалися удавати, що їх бізнес є успішним. Для цього вони орендували офіс у Києві та створили у ньому кол-центр. Лідером угруповання, як кажуть правоохоронці, був 21-річний киянин.

Про свої успіхи в роботі з інвесторами члени угруповання розповідали у соцмережах.

Стати "інвестором" міг кожен бажаючий, але мінімальна сума вкладань становила 11 тисяч гривень.

Після отримання грошей на електронні гаманці та банківські рахунки зловмисники блокували ошуканих, а гроші нахабно розподіляли між собою.

За весь час роботи шахраї ошукали десятки людей.

Організатора затримали під час отримання 400 тисяч гривень

Крім безпосереднього ошукування інвесторів учасники групи також пропонували людям послуги з продажу арбітражу трафіку – перепродажу раніше купленого на більш вигідних умовах. Крім того, очільник угруповання нібито запровадив ще один вид шахрайства – стягнення з клієнтів оплати комісії за нібито виведення зароблених коштів.

Затримали 21-річного очільника банди на гарячому, під час отримання ним 400 тисяч гривень. Згодом правоохоронці затримали 6 інших фігурантів справи.

Під час обшуків у зловмисників вилучили документи, комп'ютерну техніку та документи з доказами незаконної діяльності.

Наразі всім членам банди повідомили про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах. Незабаром суд обиратиме їм запобіжні заходи.

Якщо зловмисників визнають винними, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.