У Києві власник Jeep знепритомнів за кермом та на швидкості влетів у стелу АЗС: жахливе відео

Перед жорстким зіткненням позашляховик кілька сотень метрів "чухав" відбійник. За попередніми даними, водію стало погано за кермом під час проїзду вулицею Луговою у Києві.

За даними dtp.kiev.info, серйозна аварія сталася в Оболонському районі міста близько 16:00. Неподалік від ТРЦ "Караван" власник "американця" хотів перелаштуватись на праву смугу для руху, однак раптом його віднесло ліворуч.

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Вже через хвилину автівка некеровано рухалася до з'їзду з дороги.

Розігнався перед зіткненням



Удар був дуже потужним / Фото dtp.kiev.ua

За даними спільноти "Київ оперативний", водієві, скоріш за все, стало зле за кермом.

Внаслідок цього Jeep зіштовхнувся з відбійником та відлетів праворуч, почавши набирати швидкість.

Іншим водіям вдалося уникнути зіткнення з некерованою автівкою, втім сам позашляховик на повному ходу влетів у стелу АЗС.

Від удару машину підкинуло у повітрі. Передня її частина вщент зруйнувалася.



Щоб витягти пасажирів та водія з Jeep, знадобилася допомога рятувальників / Фото dtp.kiev.ua

Дивіться відео моменту жахливої ДТП на Луговій вулиці у Києві:

Пасажири привезеної зі США машини не зазнали важких травм, а от його власнику знадобилася допомога лікарів. Чоловіка витягували з понівеченої автівки рятувальники ДСНС. Притомного, але з серйозними ушкодженнями, його відвезли до лікарні швидкої допомоги.

На місці події працювали слідчі. Як саме вони кваліфікували ДТП, наразі невідомо.

Дивіться відео з місця аварії з Jeep Latitude у Києві: