За інформацією поліцейських, у напрямку Лодзі їхав BMW, у якому перебували 4 людей – подружня пара та пара їхніх друзів. Усі – громадяни України.
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Перед перехрестям водій автівки втратив контроль над кермуванням та врізався у придорожній ліхтар, від чого машину розірвало на дві частини.
У результаті трагічного інциденту 25-річний водій BMW та 2 його пасажирів загинули на місці. Крім того, 23-річна пасажирка опинилася у лікарні.
Свідки інциденту та перехожі першими надавали пораненій медичну допомогу до прибуття швидкої допомоги. Згодом на місце прибули рятувальники зі спеціальним обладнанням, оскільки загиблих потрібно було витягувати з понівеченого автомобіля.
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Попередня аварія з українцями у Польщі
- Нещодавно в Нємгловах Лодзького воєводства сталася ДТП за участю українців. У ній загинули 4 людей, 2 з них – громадяни України.
- Тоді також зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Попередньо, водій вантажного авто на момент ДТП був тверезим.
- 39-річний українець та двоє поляків загинули на місці ДТП, інший громадянин України помер вже у лікарні.