По информации полицейских, в направлении Лодзи ехал BMW, в котором находились 4 человека – супружеская пара и пара их друзей. Все – граждане Украины.

Читайте также В Венгрии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом: среди погибших – украинцы

Детали смертельного ДТП в Польше с украинцами

Перед перекрестком водитель автомобиля потерял контроль над управлением и врезался в придорожный фонарь, машину разорвало на две части.

В результате трагического инцидента 25-летний водитель BMW и 2 его пассажиров погибли на месте. Кроме того, 23-летняя пассажирка оказалась в больнице.

Свидетели инцидента и прохожие первыми оказывали раненой медицинскую помощь до прибытия скорой помощи. Впоследствии на место прибыли спасатели со специальным оборудованием, поскольку погибших нужно было вытаскивать из покореженного автомобиля.

Украинцы попали в ужасную аварию в Польше: Фото Express Ilustrowany

ДТП с украинцами произошло в Жгуве: смотрите карту

Предыдущая авария с украинцами в Польше