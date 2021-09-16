Авария произошла после обеда: на автодороге №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man.
Тем временем В Польше пожарный избил детей из Украины: детали скандального инцидента
Погибли мужчины, ехавшие в микроатобусе
На месте аварии погибли 39-летний украинец и двое поляков – в возрасте 38 и 39 лет. Все они ехали в микроавтобусе.
Продолжаются экспертизы
Через несколько часов в больнице скончался еще один украинский гражданин, ему было 37 лет. Пока продолжается следствие, которое установит обстоятельства аварии. Также назначили ряд экспертиз. После аварии участок дороги был некоторое время заблокирован.
Смотрите фото с места аварии / Фото из польских СМИ:
Коротко о трагических случаях с украинцами в Польше:
- 14 сентября в Польше украинца сбил поезд. Оказавшегося у путей 22-летнего мужчину задело, его госпитализировали.
- За неделю до этого на польской территории попал в ДТП автобус с украинцами. Семь человек доставили в больницу.
- В начале августа в Польше погиб 24-летний украинец. Парень из Львовщины потерял жизнь во время пожара.