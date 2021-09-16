Авария произошла после обеда: на автодороге №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man.

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Погибли мужчины, ехавшие в микроатобусе

На месте аварии погибли 39-летний украинец и двое поляков – в возрасте 38 и 39 лет. Все они ехали в микроавтобусе.

Продолжаются экспертизы

Через несколько часов в больнице скончался еще один украинский гражданин, ему было 37 лет. Пока продолжается следствие, которое установит обстоятельства аварии. Также назначили ряд экспертиз. После аварии участок дороги был некоторое время заблокирован.

К вниманию! По предварительной информации, водитель грузовика на момент ДТП был трезвым, его тоже доставили в больницу. Также травмы получил и пассажир Man.

Смотрите фото с места аварии / Фото из польских СМИ:

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