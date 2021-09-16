Автотроща сталась по обіді: на автошляху №707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man.

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Загинули чоловіки, які їхали у мікроатобусі

На місці аварії загинули 39-річний українець та двоє поляків – віком 38 та 39 років. Усі вони їхали в мікроавтобусі.

Тривають експертизи

Через кілька годин у лікарні помер ще один український громадянин, йому було 37 років. Поки що триває слідство, яке встановить обставини аварії. Також призначили низку експертиз. Після аварії ділянка дороги була певний час заблокована.

До уваги! За попередньою інформацією, водій вантажівки на момент ДТП був тверезим, його теж доставили до лікарні. Також травми отримав і пасажир Man.

Дивіться фото з місця аварії / Фото з польських ЗМІ:

Коротко про трагічні випадки з українцями в Польщі: