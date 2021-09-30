По данным dtp.kiev.info, серьезная авария произошла в Оболонском районе города около 16:00. Неподалеку от ТРЦ "Караван" владелец "американца" хотел перестроиться на правую полосу для движения, однако вдруг его унесло влево.

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Уже через минуту машина неуправляемо двигалась к съезду с дороги.

Разогнался перед столкновением



Удар был очень мощным / Фото dtp.kiev.ua

По данным сообщества "Киев оперативный", водителю, скорее всего, стало плохо за рулем.

В результате Jeep столкнулся с отбойником и улетел вправо, начав набирать скорость.

Другим водителям удалось избежать столкновения с неуправляемым автомобилем, впрочем сам внедорожник на полном ходу влетел в стелу АЗС.

От удара машину подбросило в воздухе. Передняя ее часть полностью разрушилась.



Чтобы извлечь пассажиров и водителя из Jeep, понадобилась помощь спасателей / Фото dtp.kiev.ua

Смотрите видео момента жуткого ДТП на Луговой улице в Киеве:

Пассажиры привезенной из США машины не получили тяжелые травмы, а вот его владельцу понадобилась помощь врачей. Мужчину извлекли из покореженной машины спасатели ГСЧС. В сознании, но с серьезными повреждениями, его отвезли в больницу скорой помощи.

На месте происшествия работали следователи. Как они квалифицировали ДТП, пока неизвестно.

Смотрите видео с места аварии с Jeep Latitude в Киеве: