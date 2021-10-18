У Києві водій Mercedes ударив по обличчю 9-річну дівчинку

Власник елітної автівки побив дитину на вулиці Єреванській ввечері 17 жовтня. Дівчинка нібито стояла біля його машини та заважала чоловіку від'їхати.

Про вчинення злочину патрульні дізналися від матері потерпілої. Жінка повідомила, що невідомий вдарив її доньку по обличчю.

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Правоохоронці прибули на місце події та затримали 34-річного киянина.

Припаркувався на тротуарі

За словами матері дівчинки, власник Mercedes порушив правила дорожнього руху та припаркував автівку на пішохідній зоні.

9-річна дівчинка нібито стояла поруч з машиною та заважала водію елітної машини поїхати.

Через це зловмисник висунув руку з вікна автівки та ударив дитину по обличчю.

Поліцейські викликали дівчинці швидку допомогу, а лікарі її оглянули. Самого ж порушника затримали та передали слідчим.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо. Скоріш за все, йдеться про нанесення легких тілесних ушкоджень.

Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні цього злочину, йому загрожує 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або до 1 року виправних робіт.