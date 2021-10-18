О совершении преступления патрульные узнали от матери потерпевшей. Женщина сообщила, что неизвестный ударил ее дочь по лицу.

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Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 34-летнего киевлянина.

Припарковался на тротуаре

По словам матери девочки, владелец Mercedes нарушил правила дорожного движения и припарковал машину в пешеходной зоне.

9-летняя девочка якобы стояла рядом с машиной и мешала водителю элитной машины отъехать.

Из-за этого злоумышленник выдвинул руку из окна автомобиля и ударил ребенка по лицу.

Полицейские вызвали девочке скорую помощь, а врачи ее осмотрели. Самого же нарушителя задержали и передали следователям.

Как квалифицировали событие правоохранители, пока неизвестно. Скорее всего, речь идет о нанесении легких телесных повреждений.

Если мужчину признают виновным в совершении этого преступления, ему грозит 850 гривен штрафа, до 200 часов общественных работ или до 1 года исправительных работ.