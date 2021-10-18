Про вчинення злочину патрульні дізналися від матері потерпілої. Жінка повідомила, що невідомий вдарив її доньку по обличчю.

Дивіться також Смертельний напад собак на пенсіонерку в Харкові: сусіди розповіли моторошні деталі

Правоохоронці прибули на місце події та затримали 34-річного киянина.

Припаркувався на тротуарі

За словами матері дівчинки, власник Mercedes порушив правила дорожнього руху та припаркував автівку на пішохідній зоні.

9-річна дівчинка нібито стояла поруч з машиною та заважала водію елітної машини поїхати.

Через це зловмисник висунув руку з вікна автівки та ударив дитину по обличчю.

Поліцейські викликали дівчинці швидку допомогу, а лікарі її оглянули. Самого ж порушника затримали та передали слідчим.

Як саме кваліфікували подію правоохоронці, наразі невідомо. Скоріш за все, йдеться про нанесення легких тілесних ушкоджень.

Якщо чоловіка визнають винним у скоєнні цього злочину, йому загрожує 850 гривень штрафу, до 200 годин громадських робіт або до 1 року виправних робіт.