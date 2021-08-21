У Києві водій наїхав на журналістку Наталю Влащенко та втік

У Києві 20 серпня водій наїхав колесом на ногу журналістці Наталі Влащенко. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Водія впіймали поліцейські

Інцидент трапився на перехресті вулиць Жилянська та Короленківська. Частина столиці була перекрита через репетицію військового параду.

До теми Обурився, що вулицю перекрили: у Києві водій авто наїхав на поліцейського, який охороняв порядок

Після інциденту водій автомобіля Acura втік з місця події. Однак правоохоронці розшукали його через кілька годин. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Тепер водієві загрожує:

штраф від 51 тисячі до 85 тисяч;

або виправні роботи до 2 років;

або решт до 6 місяців;

або обмеження волі до 3 років;

позбавлення права керувати автомобілем на строк до 3 років.

Влащенко їхала на ефір

Сама ж журналістка на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що їхала на ефір, який мав розпочатися о 18:00. Вона зупинилася, аби запитати інспектора, коли можна буде проїхати.

У той момент на неї наїхав інший водій зі словами: "Вам що можна стояти на дорозі?".

Інспектор його не затримував. Нога болить. Сподіваюся, що ефір проведу,

– наголосила Влащенко.

Телеведуча додала, що транспорт у заторі рухався дуже повільно. Водій не міг не бачити її та інспектора. Влащенко також звернулася до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, аби той відреагував на ситуацію.

Наталія Влащенко – журналістка одного з українських телеканалів холдингу олігарха Рената Ахметова. Вона відома своїми скандальними висловлюваннями.

Текст публікації Наталії Влащенко у фейсбуці:

Оскільки місто закрите, я щойно намагалася проїхати в центр на ефір. О 18:00 стартувати повинна.

Підійшла до інспектора, який регулює рух на розі Короленківської і Жилянської, щоб запитати, коли можна проїхати.

У цей час мені на ногу наїхало колесо автомобіля.

Інспектор закричав:

– Що ви робите, ви не бачите інспектора і жінку?

– Так що, вам можна стояти на дорозі? – мляво запитав товариш за кермом і поїхав.

Інспектор його не затримував. Нога болить. Ефір проведу, сподіваюся. Денис Монастирський, а це норм – така поведінка на дорогах? Вважайте це заявою, хотілося б знати – чия машина.

Чорний слід на джинсах – від колеса. Потоки стояли або рухалися дуже повільно. Водій не міг не бачити мене та інспектора.