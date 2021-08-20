Патрульний Владислав Підгорний отримав поранення руки. Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

До теми У Києві водій Uber нахабно заїхав у колону ЗСУ на перекритій вулиці

У Києві водій КІА наїхав на поліцейського

У поліції розповіли, що попереджали водіїв про перекриття вулиць через репетицію військового параду. Саме тому їм радили обрали інший маршрут.

Патрульні розповіли, що водій КІА "вирішив, що це обмеження руху стосується усіх, окрім нього". Адже він під'їхав до патрульних та вимагав його пропустити, коли ж почув відмову — почав конфліктувати та вдав, що у нього зламався автомобіль й він не може його прибрати з перехрестя.

За деякий час чоловік швидко рушив з місця та, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на патрульного, який стояв неподалік. Патрульного шпиталізували до лікарні для ретельного огляду, а на місце події викликали слідчого оперативну групу для надання кваліфікації діям порушника,

– розповіли у поліції.

Водій КІА наїхав на поліцейського: дивіться відео

До речі, у поліції закликали усіх дотримуватися правил дорожнього руху та мір безпеки під час заходів проведення параду та не провокувати конфліктні ситуації.

Що цьому передувало