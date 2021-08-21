Водителя поймали полицейские

Инцидент произошел на перекрестке улиц Жилянская и Короленковская. Часть столицы была перекрыта из-за репетиции военного парада.

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После инцидента водитель автомобиля Acura скрылся с места происшествия. Однако правоохранители разыскали его через несколько часов. Им оказался 33-летний местный житель.

В полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Теперь водителю грозит:

штраф от 51 тысячи до 85 тысяч;

или исправительные работы до 2 лет;

или арест до 6 месяцев;

или ограничение свободы до 3 лет;

лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет.

Влащенко ехала на эфир

Сама же журналистка на своей странице в фейсбуке объяснила, что ехала на эфир, который должен был начаться в 18: 00. Она остановилась, чтобы спросить инспектора, когда можно будет проехать.

В тот момент на нее наехал другой водитель со словами: "Вам что можно стоять на дороге?".

Инспектор его не задерживал. Нога болит. Надеюсь, что эфир проведу,

– подчеркнула Влащенко.

Телеведущая добавила, что транспорт в пробке двигался очень медленно. Водитель не мог не видеть ее и инспектора. Влащенко также обратилась к министру внутренних дел Денису Монастырскому, чтобы тот отреагировал на ситуацию.

Справка. Наталья Влащенко – журналистка одного из украинских телеканалов холдинга олигарха Рената Ахметова. Она известна своими скандальными высказываниями.

Текст публикации Натальи Влащенко в фейсбуке:

Поскольку город закрыт, я только что пыталась проехать в центр на эфир. В 18:00 стартовать должна.

Подошла к инспектору, регулирующему движение на углу Короленковской и Жилянской, чтобы спросить – когда можно проехать.

В это время мне на ногу наехало колесо машины.

Инспектор закричал:

– Что вы делаете, вы не видите инспектора и женщину?

– Так что, вам можно стоять на дороге? – вяло спросил товарищ за рулем и поехал.

Инспектор его не задерживал. Нога болит. Эфир проведу, надеюсь. Денис Монастырский, а это норм – такое поведение на дорогах? Считайте это заявлением, хотелось бы знать – чья машина.

Черный след на джинсах – от колеса. Потоки стояли или двигались очень медленно. Водитель не мог не видеть меня и инспектора.