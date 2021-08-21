Водія впіймали поліцейські

Інцидент трапився на перехресті вулиць Жилянська та Короленківська. Частина столиці була перекрита через репетицію військового параду.

До теми Обурився, що вулицю перекрили: у Києві водій авто наїхав на поліцейського, який охороняв порядок

Після інциденту водій автомобіля Acura втік з місця події. Однак правоохоронці розшукали його через кілька годин. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Тепер водієві загрожує:

штраф від 51 тисячі до 85 тисяч;

або виправні роботи до 2 років;

або решт до 6 місяців;

або обмеження волі до 3 років;

позбавлення права керувати автомобілем на строк до 3 років.

Влащенко їхала на ефір

Сама ж журналістка на своїй сторінці у фейсбуці пояснила, що їхала на ефір, який мав розпочатися о 18:00. Вона зупинилася, аби запитати інспектора, коли можна буде проїхати.

У той момент на неї наїхав інший водій зі словами: "Вам що можна стояти на дорозі?".

Інспектор його не затримував. Нога болить. Сподіваюся, що ефір проведу,

– наголосила Влащенко.

Телеведуча додала, що транспорт у заторі рухався дуже повільно. Водій не міг не бачити її та інспектора. Влащенко також звернулася до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, аби той відреагував на ситуацію.

Довідка. Наталія Влащенко – журналістка одного з українських телеканалів холдингу олігарха Рената Ахметова. Вона відома своїми скандальними висловлюваннями.

Текст публікації Наталії Влащенко у фейсбуці:

Поскольку город закрыт, я только что пыталась проехать в центр на эфир. В 18:00 стартовать должна.

Подошла к инспектору, регулирующему движение на углу Короленковской и Жилянской, чтобы спросить – когда можно проехать.

В это время мне на ногу наехало колесо машины.

Инспектор закричал:

– Что вы делаете, вы не видите инспектора и женщину?

– Так что, вам можно стоять на дороге? – вяло спросил товарищ за рулем и поехал.

Инспектор его не задерживал. Нога болит. Эфир проведу, надеюсь. Денис Монастырский, а это норм – такое поведение на дорогах? Считайте это заявлением, хотелось бы знать – чья машина.

Черный след на джинсах – от колеса. Потоки стояли или двигались очень медленно. Водитель не мог не видеть меня и инспектора.