У Києві водій не помітив жінку на переході й збив її: фото з місця пригоди

У Києві на вулиці Тимошенка водій випадково збив жінку-пішохода. Сталося це ввечері 25 листопада.

На місце пригоди одразу ж прибув екіпаж патрульної поліції та швидка допомога. На щастя, життю потерпілої нічого не загрожує.

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Водій божиться, що не поспішав

За словами жінки, вона переходила дорогу на пішохідному переході й сподівалася, що авто її пропустить.

Однак водій продовжив їхати і скоїв наїзд.

Чоловік заявив, що шокований подією. Він запевнив, що не перевищував швидкість, а жінку просто не помітив.



На місце пригоди приїхали медики та поліція / Фото dtp.kiev.ua

Розійшлися мирно

Медики надали першу допомогу потерпілій одразу на місці. Вона відбулася лише кількома саднами. Через це жінка вирішила не висувати жодних претензій до водія.

Загибель людини на "зебрі" у Борисполі

У Борисполі на початку листопада трагічно загинув чоловік. Його збила автівка на пішохідному переході. Травми були настільки значними, що потерпілий помер миттєво.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Збили на пішохідному переході. Дорожньо-транспортна пригода у Києві: на вулиці Тимошенка водій легковика збив пішохода. На місце події прибули патрульні та карета швидкої допомоги.

Попередньо жінка переходила дорогу через пішохідний перехід. Каже, подумала, що водій зупиняється та пропускає її, а той продовжив рух. Керманич шокований подією, каже, що їхав повільно і просто не помітив пішохода.

Лікарі надали жінці першу медичну допомогу. За словами правоохоронців, потерпіла не має претензій до водія, обійшлося все незначними саднами.