На место происшествия сразу же прибыл экипаж патрульной полиции и скорая помощь. К счастью, жизни потерпевшей ничего не угрожает.
Важно Под Харьковом водитель насмерть сбил женщину на "зебре": видео с места трагедии
Водитель божится, что не спешил
- По словам женщины, она переходила дорогу на пешеходном переходе и надеялась, что авто ее пропустит.
- Однако водитель продолжил ехать и совершил наезд.
- Мужчина заявил, что шокирован произошедшим. Он заверил, что не превышал скорость, а женщину просто не заметил.
На место происшествия приехали медики и полиция / Фото dtp.kiev.ua
Разошлись мирно
Медики оказали первую помощь пострадавшей сразу на месте. Она отделалась лишь несколькими ссадинами. Из-за этого женщина решила не предъявлять никаких претензий к водителю.
Гибель человека на "зебре" в Борисполе
В Борисполе в начале ноября трагически погиб мужчина. Его сбила машина на пешеходном переходе. Травмы были настолько значительными, что пострадавший скончался мгновенно.
Текст публикации dtp.kiev.ua:
Сбили на пешеходном переходе. Дорожно-транспортное происшествие в Киеве: на улице Тимошенко водитель легковушки сбил пешехода. На место происшествия прибыли патрульные и карета скорой помощи.
Предварительно женщина переходила дорогу через пешеходный переход. Говорит, подумала, что водитель останавливается и пропускает ее, а тот продолжил движение. Водитель шокирован произошедшим, говорит, что ехал медленно и просто не заметил пешехода.
Врачи оказали женщине первую медицинскую помощь. По словам правоохранителей, потерпевшая не имеет претензий к водителю, обошлось все незначительными ссадинами.