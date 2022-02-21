У Києві водій Skoda протаранив автівку патрульних: фото з місця ДТП

Досить сильне зіткнення машин за участю патрульних поліцейських сталося вдень 21 лютого. На щастя, внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав.

За попередніми даними, аварію спричинив власник Skoda, який не пропустив правоохоронців. Сталося зіткнення у Голосіївському районі столиці.

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Оформленням ДТП займається інший екіпаж патрульних.

Поліцейські їхали на виклик



Зіткнення сталося біля пішохідного переходу / Фото dtp.kiev.ua

Як стверджують у спільноті dtp.kiev.ua, правоохоронці рухалися вулицею Василя Касіяна зі сторони проспекту Академіка Глушкова.

У цей момент навперейми їм їхала Skoda Octavia, водій якої не пропустив патрульних.

Внаслідок порушення, яке спричинив власник "чеха", Prius зачепив задню частину Skoda.

У машини поліцейських частково відірвано бампер.



Після удару Toyota проїхала понад 10 метрів / Фото dtp.kiev.ua

У легковику була жінка з немовлям

Разом з водієм у Skoda в момент зіткнення перебували його дружина та немовля. Жодних травм пасажири легковика не отримали. Медиків швидкої на місце події не викликали.

Як саме правоохоронці кваліфікували порушення водієм легковика правил дорожнього руху, наразі невідомо.