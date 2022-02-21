За інформацією правоохоронців, автопригода сталася на виїзді з Балти 19 лютого. Водій Skoda врізався в Volkswagen.

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Обставини ДТП

За кермом Skoda перебував 41-річний водій. Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в інше авто.



Водій Skoda не впорався з керуванням та врізався у Volkswagen / Фото Нацполіції

Автомобілем Volkswagen на момент зіткнення керував 33-річний житель Подільська. В обох авто перебували пасажири.

В аварії є постраждалі

Відомо, що внаслідок зіткнення травми отримав водій Skoda. Окрім цього, постраждали пасажири обох автівок.

Мовиться про 40-річного чоловіка, 37-річну жінку і громадянку, особу якої встановлює поліція. Усіх доставили до лікарні.



Унаслідок зіткнення постраждали 4 людей / Фото Нацполіції

На місці працювали слідчі. Експертиза має встановити, чи були водії тверезими на момент ДТП. Авто забрали на арештмайданчик.

Автотроща з маршруткою

Моторошне зіткнення сталося в Київській області 18 лютого. Біля села Липівка маршрутка врізалась у Renault.

Відомо, що травми отримали 7 людей. Декого з потерпілих витягували з понівеченого транспорту рятувальники.

Загалом у салоні маршрутки перебувало 17 пасажирів. Попередньо встановлено, що водій Renault спричинив аварію, коли повертав на дорозі.