По информации правоохранителей, происшествие произошло на выезде из Балты 19 февраля. Водитель Skoda врезался в Volkswagen.
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Обстоятельства ДТП
За рулем Skoda находился 41-летний водитель. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль.
Водитель Skoda не справился с управлением и врезался в Volkswagen / Фото Нацполиции
Автомобилем Volkswagen на момент столкновения управлял 33-летний житель Подольска. В обоих авто находились пассажиры
В аварии есть пострадавшие
Известно, что в результате столкновения травмы получил водитель Skoda. Кроме этого, пострадали пассажиры обоих автомобилей.
Речь идет о 40-летнем мужчине, 37-летней женщине и гражданке, личность которой устанавливает полиция. Всех доставили в больницу.
В результате столкновения пострадали 4 человека / Фото Нацполиции
На месте работали следователи. Экспертиза должна установить, были ли водители трезвыми на момент ДТП. Авто забрали на арестплощадку.
Авария с маршруткой
Жуткое столкновение произошло в Киевской области 18 февраля. Возле села Липовка маршрутка врезалась в Renault.
Известно, что травмы получили 7 человек. Некоторых из пострадавших вытаскивали из изуродованного транспорта спасатели.
Всего в салоне маршрутки находились 17 пассажиров. Предварительно установлено, что водитель Renault вызвал аварию, когда поворачивал на дороге.