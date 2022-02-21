По предварительным данным, аварию вызвал владелец Skoda, который не пропустил правоохранителей. Произошло столкновение в Голосеевском районе столицы.
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Оформлением ДТП занимается другой патрульный экипаж.
Полицейские ехали на вызов
Столкновение произошло у пешеходного перехода / Фото dtp.kiev.ua
- Как утверждают в сообществе dtp.kiev.ua, правоохранители двигались по улице Василия Касияна со стороны проспекта Академика Глушкова.
- В этот момент наперерез им ехала Skoda Octavia, водитель которой не пропустил патрульных.
- В результате нарушения, которое вызвал владелец "чеха", Prius задел заднюю часть Skoda.
- У машины полицейских частично оторван бампер.
После удара Toyota проехала более 10 метров / Фото dtp.kiev.ua
В легковушке была женщина с младенцем
Вместе с водителем в Skoda в момент столкновения находились его жена и младенец. Никаких травм пассажиры легковушки не получили. Медиков скорой на место происшествия не вызвали.
Как именно правоохранители квалифицировали нарушение водителем легковушки правил дорожного движения, пока неизвестно.