По предварительным данным, аварию вызвал владелец Skoda, который не пропустил правоохранителей. Произошло столкновение в Голосеевском районе столицы.

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Оформлением ДТП занимается другой патрульный экипаж.

Полицейские ехали на вызов



Столкновение произошло у пешеходного перехода / Фото dtp.kiev.ua

Как утверждают в сообществе dtp.kiev.ua, правоохранители двигались по улице Василия Касияна со стороны проспекта Академика Глушкова.

В этот момент наперерез им ехала Skoda Octavia, водитель которой не пропустил патрульных.

В результате нарушения, которое вызвал владелец "чеха", Prius задел заднюю часть Skoda.

У машины полицейских частично оторван бампер.



После удара Toyota проехала более 10 метров / Фото dtp.kiev.ua

В легковушке была женщина с младенцем

Вместе с водителем в Skoda в момент столкновения находились его жена и младенец. Никаких травм пассажиры легковушки не получили. Медиков скорой на место происшествия не вызвали.

Как именно правоохранители квалифицировали нарушение водителем легковушки правил дорожного движения, пока неизвестно.