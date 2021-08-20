У Києві водій Uber нахабно заїхав у колону ЗСУ на перекритій вулиці
Джерело:"Київ оперативний"
Таксист намагався проїхати проспектом Перемоги у Києві, хоча його було перекрито. Крім того, він вліз у колону військової техніки, яка їхала на парад.
Вчинок водія одразу "оцінили" патрульні поліцейські, які зупинили машину та виписали порушнику адмінпостанову. Як саме правоохоронці кваліфікували дії таксиста, невідомо.
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Вкрай нахабне порушення правил дорожнього руху зняли на відео очевидці.
Намагався втекти під прикриттям бронетехніки
- Коли під'їзди до центру Києва перекрили для безперешкодного потрапляння техніки на Хрещатик, водій таксі Uber вирішив схитрувати.
- Він влився у колону військової техніки та вирішив проїхати у її складі по вулиці з обмеженим рухом.
- Цей вчинок одразу помітили правоохоронці. То ж, коли таксист повертав з проспекту Перемоги, ховаючись за бронетехнікою, його зупинили.
Судячи з запису, який виклали у соцмережі, водій отримав адмінпостанову.
Користувачі вчинок водія не оцінили. У коментарях до посту мешканці столиці зазначили, що таксисти постійно порушують правила дорожнього руху, а подібна їзда на очах у поліції є верхом нахабності.
Дивіться відео проїзду таксиста Uber у колоні техніки ЗСУ у Києві: