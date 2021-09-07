У Києві водій ВАЗ спричинив масштабну ДТП з перекиданням, є потерпілі: моторошне відео

Серйозна аварія за участю Renault Megane і старого ВАЗ сталася вранці 7 вересня на проспекті Степана Бандери. Водій машини російського автопрому порушив правила дорожнього руху, через що і сталося зіткнення.

За даними свідків, власник ВАЗ мав пропустити "француза", однак не зробив цього та виїхав на ділянку дороги зі швидким рухом. Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше двоє людей.

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Машини зазнали серйозних ушкоджень. ВАЗ, скоріш за все, може бути недоцільно ремонтувати.

Утворився величезний затор

Зіткнення двох легковиків сталося ще до години пік, коли дороги Києва були відносно пустими.

ВАЗ вдарив Renault, яка кілька разів перекинулася.

Всередині машини винуватця ДТП перебувало 3 пасажирів. Двоє з них зазнали травм та були госпіталізовані.

За кілька десятків хвилин після аварії рух в напрямку Північного моста був фактично унеможливлений, оскільки через ДТП заблокували дві смуги.

На місці події працювали патрульні поліцейські та медики швидкої. Дізнавшись про потерпілих, інспектори викликали слідчих, які мали порушити кримінальне провадження. Остаточна кваліфікація події, згідно з кримінально-процесуальним кодексом, має залежати від того, які саме травми отримали постраждалі.

Дивіться відео з місця аварії з перекиданням у Києві: